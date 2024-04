«Westworld»-Star Thandiwe Newton soll in «Wednesday» mitspielen

Jenna Ortega (21) soll in ihre Hauptrolle der namensgebenden Wednesday Addams zurückkehren. Viele Details gibt es zur zweiten «Wednesday»–Staffel daneben noch nicht. In der ersten Season waren neben ihr unter anderem Catherine Zeta–Jones (54), Luis Guzmán (67), Christina Ricci (44) und Gwendoline Christie (45) zu sehen. Dass es eine zweite Staffel geben wird, wurde bereits Anfang 2023 bestätigt. Wann die neuen Episoden erscheinen könnten, steht noch in den Sternen.