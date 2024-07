Wet Hair Look: Warum das die perfekte Sommer-Frisur ist

Der Wet Hair Look ist zurück und erobert 2024 erneut die Modewelt. Dieser trendige Stil, der an nasses, frisch gewaschenes Haar erinnert, bietet eine Mischung aus Eleganz und Lässigkeit. Prominente und Modenschauen weltweit setzen auf diesen auffälligen Look, der sich sowohl für den Alltag als auch für besondere Anlässe eignet.