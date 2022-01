«Wetten, dass..?»-Comeback: Wird es auch eine Mallorca-Ausgabe geben?

Kommt die Mallorca-Show?

Vor dem Comeback im November 2021 wurde «Wetten, dass..?» zwischen 1981 und 2016 sechs- bis siebenmal jährlich aus unterschiedlichen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz live übertragen. In einigen Sommerpausen wurden spezielle Ausgaben aus dem Amphitheater Xanten, der Stierkampfarena in Palma auf Mallorca, gezeigt. Die erste flimmerte 1999 über die Bildschirme, weitere folgten in den Jahren 2007, 2009, 2010, 2011 und 2013.