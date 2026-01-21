«Wetten, dass..?»-Erfinder Frank Elstner freut sich über Kaulitz-Twins

Als Frank Elstner (83) im Jahr 1981 «Wetten, dass..?» aus der Taufe hob, waren Bill und Tom Kaulitz (36) noch längst nicht geboren. Gut 44 Jahre später übernehmen die Tokio–Hotel–Stars seine Erfindung – und der Showpionier ist damit sehr zufrieden.
Gegenüber dem «Spiegel» gab Elstner zu, dass er die Zwillinge zunächst nicht als potenzielle Nachfolger von Thomas Gottschalk (75) «auf dem Schirm» hatte. Doch seine anfängliche Überraschung wich schnell der Begeisterung: «Ich beglückwünsche das ZDF zu dieser Entscheidung. Es ist ein mutiges Experiment, das gelingen kann.» Bereits vor sechs Wochen habe er von der Personalie erfahren und den 36–Jährigen persönlich gratuliert.
Ein Plädoyer für den Generationswechsel
Elstner appelliert an die Öffentlichkeit, den Kaulitz–Brüdern eine faire Chance zu geben. «Ich würde mir wünschen, dass die Entscheidung nicht zerredet wird und alle sagen: Das kann nichts werden», erklärte er weiter. «Wenn wir die Samstagabendunterhaltung am Leben erhalten wollen, müssen wir etwas Neues wagen. Es ist Zeit für die nächste Generation.»
Dabei betonte der TV–Veteran, dass Bill und Tom altersmässig bestens ins Bild passen. Mit 36 Jahren seien sie nur ein Jahr jünger als Thomas Gottschalk bei dessen erster Sendung – und drei Jahre jünger als Elstner selbst bei seiner Premiere 1981. Das richtige Alter für frischen Wind, findet der Erfinder. «Ich habe der Sendung den Stil der Achtzigerjahre gegeben, Thomas Gottschalk den der Neunzigerjahre und frühen 2000er», blickte er zurück. Nun sei es an der Zeit für «Wetten, dass..?–2026» mit einer ganz eigenen Handschrift.
«Ich mochte sie»
Was Frank Elstner an den Kaulitz–Brüdern besonders schätzt: Trotz ihrer Weltkarriere mit Tokio Hotel seien sie bodenständig geblieben. Der 83–Jährige erinnert sich gern an eine frühere Begegnung, als die Zwillinge in seiner ARD–Show «Verstehen Sie Spass?» zu Gast waren. «Ich mochte sie», verriet er dem Magazin.
Nun blickt die er gespannt auf den 5. Dezember, wenn Bill und Tom in Halle (Saale) drei Jahre nach der letzten Folge mit Gottschalk erstmals live durch den Abend führen werden. «Der alte Elstner drückt den beiden ganz fest die Daumen», schloss er. «Jetzt brauchen sie nur noch gute Wetten.»
Auch gegenüber dem ZDF fand Elstner nach der Verkündung bereits lobende Worte: «Ich gratuliere dem ZDF, dass sie mit Tom und Bill Kaulitz eine mutige und kreative Entscheidung getroffen haben, die in Zeiten von TikTok, YouTube und Co. den richtigen Akzent setzt», erklärte er dem Sender. Die Musiker selbst hatten von einer «wahnsinnigen Ehre» gesprochen, mit der Live–Show in «grosse Fussstapfen» treten zu dürfen.