«Wetten, dass..?»-Erfinder Frank Elstner freut sich über Kaulitz-Twins

Dabei betonte der TV–Veteran, dass Bill und Tom altersmässig bestens ins Bild passen. Mit 36 Jahren seien sie nur ein Jahr jünger als Thomas Gottschalk bei dessen erster Sendung – und drei Jahre jünger als Elstner selbst bei seiner Premiere 1981. Das richtige Alter für frischen Wind, findet der Erfinder. «Ich habe der Sendung den Stil der Achtzigerjahre gegeben, Thomas Gottschalk den der Neunzigerjahre und frühen 2000er», blickte er zurück. Nun sei es an der Zeit für «Wetten, dass..?–2026» mit einer ganz eigenen Handschrift.