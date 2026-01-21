«Wetten, dass..?» mit Bill und Tom Kaulitz: ZDF verrät neue Details

Aufregung vor erster Liveshow

«Es ist für uns natürlich eine wahnsinnige Ehre, diese legendäre Show zu übernehmen und mit neuem Leben zu füllen», erklärt Bill Kaulitz in einem Statement. Die Brüder seien stolz darauf, «dass das ZDF uns das Vertrauen schenkt, diese grosse Brand im Winter weiterzuführen». Der Tokio–Hotel–Frontmann betont: «Wir wissen auch, dass wir damit Unruhe stiften – und genau das wollen wir auch! Wir können es kaum erwarten, die hoffentlich aufregendste Show mit den coolsten Wetten und den grössten Überraschungen zu hosten.»