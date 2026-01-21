«Wetten, dass..?» mit den Kaulitz-Brüdern: Das sagen ihre Bandkollegen

Prominente Reaktionen

Begeisterte Kommentare gab es auch von anderen bekannten Persönlichkeiten. «Mega», schrieb etwa Moderator Steven Gätjen (53). «Wahnsinn, ich würde sagen, das ZDF geht mehr mit der Zeit als alle zusammen», schrieb Entertainer Julian F. M. Stoeckel (38). «Das kann ja nur gut werden», kommentierte Sängerin LaFee (35). «Der wohl brillanteste Move, den ein Sender in 2026 bringt», ist sich Podcaster und Ex–«Prince Charming»–Kandidat Lars Tönsfeuerborn (35) sicher.