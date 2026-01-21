«Wetten, dass..?» mit den Kaulitz-Brüdern: Das sagen ihre Bandkollegen

Bill und Tom Kaulitz (36) werden Ende des Jahres eine neue «Wetten, dass..?»–Ausgabe präsentieren und damit erstmals eine grosse Liveshow moderieren. Ihre Tokio–Hotel–Bandkollegen haben bereits auf die grosse Nachricht reagiert.
Band–Schlagzeuger Gustav Schäfer (37), der demnächst als «Let's Dance»–Kandidat im TV zu sehen sein wird, kommentierte den offiziellen Ankündigungs–Post des ZDF mit: «Wie geil ist das bitte!» Bassist Georg Listing (38) erklärte ebenfalls kurz und knapp: «Unfassbar gut!» Beide fügten ihren Kommentaren Herzchen– und Feuer–Emojis hinzu. Listings Ehefrau Susanne Knispel zeigte sich ebenso voller Vorfreude und schrieb: «Lieben wir.»
Prominente Reaktionen
Begeisterte Kommentare gab es auch von anderen bekannten Persönlichkeiten. «Mega», schrieb etwa Moderator Steven Gätjen (53). «Wahnsinn, ich würde sagen, das ZDF geht mehr mit der Zeit als alle zusammen», schrieb Entertainer Julian F. M. Stoeckel (38). «Das kann ja nur gut werden», kommentierte Sängerin LaFee (35). «Der wohl brillanteste Move, den ein Sender in 2026 bringt», ist sich Podcaster und Ex–«Prince Charming»–Kandidat Lars Tönsfeuerborn (35) sicher.
«Wir moderieren dann die Aussenwette, ok?», bewarb sich zudem die pausierende Band Die Killerpilze um die besondere Aufgabe in der Show. Diese würden allerdings auch gerne die Wolter–Zwillinge übernehmen. «Macht mal Aussenwette–Moderation klar», erklärten die Moderatoren Dennis und Benni Wolter in einem eigenen Instagram–Post.
Bill und Tom Kaulitz werden am Samstag, dem 5. Dezember, als Nachfolger von Thomas Gottschalk (75) auf Sendung gehen. Die neue Ausgabe «mit einmaligen Wetten, grossartigen Musik–Acts und zahlreichen Stars» findet laut Ankündigung in Halle (Saale) statt.
Show–Erfinder Frank Elstner (83) hat sich zur Neubesetzung in einem Statement für das ZDF geäussert: «Ich gratuliere dem ZDF, dass sie mit Tom und Bill Kaulitz eine mutige und kreative Entscheidung getroffen haben, die in Zeiten von TikTok, YouTube und Co. den richtigen Akzent setzt. Jungs, ich drücke euch die Daumen!»