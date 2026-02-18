WG-Papa Gerhard und Tonis Offenheit sorgen für Emotionen bei «GNTM»

Der gehörlose Toni fasst sich ein Herz

Am nächsten Morgen schnuppern die Models erstmals Backstage–Luft. Kandidat Toni (31) ist nervös, aber nicht wegen der bevorstehenden Aufgabe. Er hat seinen Mitstreitern noch nicht erzählt, dass er gehörlos ist. Hinter den Kulissen fasst er sich ein Herz: «Leute, darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten», ruft er in den Raum. «Ich möchte euch sagen, dass ich gehörlos bin und auf beiden Seiten Hörgeräte trage.» Dann bittet er um Verständnis: «Bitte wundert euch nicht, falls ich mal etwas nicht verstehe und ein paar Mal nachfragen muss.» Mit einem Scherz lockert er die Stimmung: «Nachts kann ich die Hörgeräte ausmachen – es macht also nichts, wenn ihr schnarcht.» Die anderen Kandidaten unterstützen Toni mit einem spontanen Applaus. Toni fällt sichtlich eine Last von den Schultern. Unter Tränen sagt er: «Ich bin stolz auf mich.»