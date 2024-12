Wham!: «Last Christmas» vor Mariah Carey in den Single-Charts

Dass die Deutschen in der Weihnachtszeit gerne Weihnachtslieder hören, ist kaum verwunderlich. Dass in diesem Jahr ganze 52 festliche Lieder die deutschen Single–Top–100 bevölkern, hingegen schon. Wie fast in jedem Jahr konkurrierte auch 2024 der Song «Last Christmas» der britischen Pop–Band Wham! wieder mit der romantischen Weihnachts–Hymne «All I Want For Christmas Is You» der US–amerikanischen Sängerin Mariah Carey (55) um die Spitzenposition in den Offiziellen Deutschen Charts. Allem Anschein nach machte in diesem Jahr Wham! nach zwei Jahren Unterbrechung wieder das Rennen.