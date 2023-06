«What I Want»: Lena möchte Fans mit neuem Song Mut machen

«Wir leben in wilden Zeiten, die manchmal ziemlich überfordernd sein können, weil so viele verschiedene Eindrücke gleichzeitig auf uns einprasseln», wird Meyer-Landrut in der Mitteilung zitiert. Man komme irgendwann an einen Punkt, «an dem man sich fragt, was man möchte und was nicht». Dies sei für die Sängerin «eine grosse und beängstigende Frage, die oft mit weitreichenden Konsequenzen, Veränderung und einer Ungewissheit verbunden ist». Daher wolle sie ihren Zuhörerinnen und Zuhörern «mit diesem Song Mut machen, keine Angst vor Veränderungen zu haben, sondern sie als neue Chance zu sehen».