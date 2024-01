WhatsApp: Diese Neuerungen erwarten die User 2024

Gemeinsames Musikstreaming und KI–Funktionen

Ebenfalls in der Betaphase befindet sich derzeit die Option, Musikstreaming–Apps in Videocalls einzubinden. Sie richtet sich in erster Linie an Freunde und Familien in Videocalls, kann aber auch in manchen Berufsbranchen von Nutzen sein. Wenn also einer der Gesprächsteilnehmer in einer anderen App einen Song oder ein Video abspielt, ist der Ton für alle zu hören. Auch mit dieser Funktion ist noch 2024 zu rechnen.