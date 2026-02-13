WhatsApp: Kann ich gelöschte Nachrichten wiederherstellen?

Wiederherstellung über Backups

WhatsApp selbst bietet eine Backup–Funktion, mit der Chats gesichert und bei Bedarf wiederhergestellt werden können. So lassen sich Nachrichten aus einem Backup zurückholen, wenn dieses gesichert wurde, bevor die betreffende Nachricht gelöscht wurde. Dazu muss die App deinstalliert und neu eingerichtet werden; während der Einrichtung wird dann die Wiederherstellung aus dem Backup angeboten. Bei Android erfolgt das über Google Drive oder lokale Sicherungen, bei iPhone über iCloud. Voraussetzung ist stets, dass ein entsprechendes Backup vorhanden und die fragliche Nachrichten dort enthalten ist.