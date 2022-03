WhatsApp, Signal und Co.: Welcher ist der beste Messenger?

Telegram

Weil Telegram Gruppen mit bis zu 200.000 Mitgliedern erlaubt, hat sich die App in den vergangenen Jahren zu einer beliebten Facebook-Alternative entwickelt. Analog zum Folgen-Button des Sozialen Netzwerks können User mit einem einfachen Klick öffentlichen Gruppen beitreten. Diese niedrige Hürde hat in den vergangenen Jahre viele Personen angezogen, die sich von Plattformen wie Facebook, Instagram oder Twitter gegängelt fühlen. Dadurch ist der Nachrichtendienst immer mehr in Verruf geraten, selbst Rufe nach einem Verbot der App wurden in den letzten Monaten laut, weil sich die Querdenker- und Neonazi-Szene verstärkt via Telegram organisiert.