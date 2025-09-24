WhatsApp startet eine Übersetzungsfunktion

Ab sofort wird die Übersetzungsfunktion für Android– und iPhone–Nutzer schrittweise in Wellen eingeführt. Zuerst in einigen ausgewählten Sprachen, danach folgen weitere. Für Android–Geräte soll es zunächst sechs Sprachen zur Verfügung geben: Englisch, Spanisch, Hindi, Portugiesisch, Russisch und Arabisch. Für iPhones gibt es 19 Sprachen zur Auswahl – darunter auch Deutsch.