«Where's Wanda?»: Serie mit Heike Makatsch bekommt zweite Staffel

So sind in der zweiten Staffel mit acht Folgen wieder Heike Makatsch (53), Axel Stein (42), Lea Drinda (24) und Leo Simon in den Hauptrollen zu sehen. Wie es in der zweiten Staffel weitergeht, wurde noch nicht bekannt gegeben. «Sie zu finden, war nur der Anfang», heisst es lediglich in einem Beitrag bei X zu den neuen Folgen. Die erste Staffel endete jedoch mit einem klassischen Cliffhanger: In der letzten Episode konnte zwar Wanda nach ihrer Entführung zu ihrer Familie zurückkehren, gleichzeitig gerät aber ihr Bruder Ole in die Fänge der Verbrecher. Daran wird die kommende Staffel aller Voraussicht nach direkt anknüpfen.