Whisky, Kilt und Regen: Charles und Camilla besuchen Edinburgh Castle

König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) sind derzeit für die alljährliche Holyrood–Woche in Schottland. Das Paar reiste am Dienstag (2. Juli) per Helikopter von seinem schottischen Landsitz Birkhall nach Edinburgh, wo der Monarch symbolisch die Schlüssel der Stadt entgegennahm. Am Abend fand dort noch eine Gartenparty statt. Am Mittwoch stand ein Besuch des Edinburgh Castle auf dem Plan – und dabei durften natürlich auch einige schottische Traditionen nicht fehlen.