White Looks: Weisse Outfits sind diesen Winter angesagt wie nie

Traumhafte Outfits, die an eine winterliche Schneelandschaft erinnern: Weiss ist nicht länger nur eine Farbe für den Sommer. In dieser Wintersaison erobern weisse Outfits die Modewelt und sorgen für leuchtende Highlights in der oft dunklen Garderobe. Wenige Farbtöne wirken so schick wie ein monochromer Look in Weiss von Kopf bis Fuss.