«White Lotus»-Star Alexandra Daddario: Das Baby ist da

Schauspielerin Alexandra Daddario (38) ist Mutter geworden. Mit einem Instagram–Post enthüllte die unter anderem aus der HBO–Serie «The White Lotus» bekannte Darstellerin am 31. Oktober ihr Babyglück. «Ich dachte, das ist eine seltsame Schüssel mit Süssigkeiten», schreibt sie in dem sozialen Netzwerk zu einem Bild ihres in eine Decke gewickelten, neugeborenen Kindes, auf dem einige für Halloween so typische Mini–Süssigkeiten liegen. Geschlecht oder Namen des Babys hat Daddario noch nicht bekannt gegeben.