«Who Killed Diana?»: Neue Doku-Serie über Prinzessin Dianas Tod kommt

Darum geht es in «Who Killed Diana?»

Die Doku–Serie wird «seltene und in einigen Fällen die allerersten Interviews mit mehreren wichtigen Quellen enthalten, die mit dem Unfall, der zu Dianas Tod führte, in Verbindung stehen. Sie wird ein neues Licht auf den Fall werfen, der die Welt seit Jahrzehnten in Atem gehalten hat», heisst es in der offiziellen Beschreibung von «Who Killed Diana?».