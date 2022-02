Whoopi Goldberg entschuldigt sich für Holocaust-Äusserungen

Die US-Schauspielerin hatte diese Bemerkungen gemacht, als sie die Entscheidung der Schulbehörde in Tennessee diskutierte, ein Comic aufgrund von «Nacktbilder von Frauen und Schimpfwörtern» vom Lehrplan zu nehmen: In der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Graphic Novel «Maus» (1980) von Art Spiegelman (73) geht es um die Schrecken des Holocausts.