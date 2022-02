Whoopi Goldberg: Historie ihrer kontroversesten Aussagen

Verteidigung für Mel Gibson

2010 hatte sich Goldberg an die Seite von Mel Gibson (66) gestellt, als dieser mit seiner Ex-Freundin Oksana Grigorieva vor Gericht stritt. In einer Audio-Aufnahme war eine Hasstirade zu hören gewesen, in der Gibson die Mutter seiner Tochter rassistisch beschimpft. Gegen den Vorwurf des Rassismus verteidigte Goldberg ihren Freund daraufhin bei «The View». «Ich kenne Mel und ich weiss, er ist kein Rassist», so Goldberg. Seine Taten verurteilte sie trotzdem: «Ich denke, er ist ein Arschloch».