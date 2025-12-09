Whoopi Goldberg ist zum zweiten Mal Uroma geworden

Whoopi Goldberg (70) hat bei der Aufzeichnung ihrer Sendung «The View» am Montag freudige Neuigkeiten für ihre Moderationskollegen: Sie ist zum zweiten Mal Uroma geworden.
Ihr 26–jähriger Enkel Mason ist Vater geworden und Whoopi Goldberg verkündete laut «Daily Mail» stolz: «Meine Familie hat Lotus Dean auf der Welt willkommen geheissen. Sie wiegt 2,8 Kilo.» Die Co–Hosts gratulierten offenbar begeistert zum Familiennachwuchs.
Whoopi Goldberg wurde bereits 2014 zum ersten Mal Uroma
Goldberg erzählte anschliessend, dass sie 2014 bereits mit 58 Jahren zum ersten Mal Uroma wurde und nun, mit 70, erneut ein Urenkelchen in der Familie begrüssen darf. Ihr Enkel Mason, der jetzt Vater wurde, ist der Sohn von ihrer Tochter Alex Martin (51). Diese stammt aus Goldbergs erster Ehe mit Alvin Martin.
Alex Martin ist neben Mason auch die Mutter von Amarah (36) und Jerzey (29) – alle drei Kinder hat sie gemeinsam mit ihrem Mann Bernard Dean. Whoopi Goldbergs älteste Enkelin Amarah brachte 2014 ihre Tochter Charli Rose zur Welt und machte die Moderatorin zur Uroma.
Neues Familienglück auf Fotos festgehalten
Goldbergs Enkel Mason machte seine Baby–News auch selbst öffentlich: Auf Instagram veröffentlichte er mehrere Fotos, auf denen er seine neugeborene Tochter liebevoll im Arm hält und verriet dabei auch ihren vollständigen Namen: Lotus Marley Dean.
Auch seine Freundin Hylee Whitley teilte sehr persönliche Einblicke. Sie postete Polaroidbilder, die das Paar eng aneinander gekuschelt im Krankenhausbett zeigen. Zudem veröffentlichte sie ein Foto, das den emotionalen Augenblick festhält, in dem sie ihre Tochter erstmals im Arm hält.
In der Bildunterschrift schrieb sie, dass sie und Mason am Freitag, dem 5. Dezember, ihren «Süssen Engel» in der Familie begrüssen durften.
Whoopi Goldberg hätte damit wohl nicht gerechnet
Co–Moderatorin Sunny Hostin (57) schwärmte beim Anblick des Fotos von Mason, dem frischgebackenen Vater, auf dem er seine neugeborene Tochter anschaut, gegenüber der zweifachen Uroma: «Er sieht wirklich verliebt aus.» Goldberg antwortete darauf augenzwinkernd: «Ja, das wird sich noch ändern.»
Die «Sister Act»–Darstellerin sagte über ihre wachsende Familie und ihre Rolle als Uroma zudem: «Es ist etwas Wundervolles. Das ist nun meine zweite Urenkelin.» Auch ihre Moderationskollegin Ana Navarro (53) schloss sich den Glückwünschen an und gratulierte Goldbergs Tochter Alex, die nun erneut Grossmutter ist. Goldberg selbst kommentierte schmunzelnd: «Darüber denke ich gar nicht nach. Ich habe einfach erstmal an mich gedacht. Ich hätte nie gedacht, dass ich zwei Urenkel haben würde – dass ich das miterleben darf.»