«Wichtig»: Genesener Jeremy Renner ist wieder Schneepflug gefahren

Vor fast exakt einem Jahr wäre Marvel–Star Jeremy Renner (52) beinahe ums Leben gekommen. Am Neujahrstag 2023 wurde der Schauspieler bekanntlich von seiner eigenen Pistenraupe überrollt. Mittlerweile geht es dem 52–Jährigen aber bereits wieder bedeutend besser – und er wird sogar in wenigen Tagen die Dreharbeiten zu seiner Streaming–Serie «Mayor of Kingstown» fortsetzen können. Und auch seine Pistenraupe ist Renner in der Zwischenzeit nach eigener Aussage wieder gefahren – zur Angstbewältigung.