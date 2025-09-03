Wichtige Pause: Max Herre sagt alle Konzerte mit Joy Denalane ab

«Um wieder zu Kräften zu kommen»

Herre erläutert weiter: «Mein Arzt hat mir deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass ich mir in meiner aktuellen mentalen Verfassung eine Pause nehme, um wieder zu Kräften zu kommen.» Für alle, die sich auf die Auftritte gefreut haben, tue es ihm «unglaublich leid». Der 52–Jährige hoffe, «im neuen Jahr wieder auf der Bühne zu stehen und mit euch zu feiern». Weiter bedankt Herre sich für das Verständnis der Fans und die Nachrichten, die ihm geschickt wurden. Er verabschiedet sich mit einem «Bleibt gesund!».