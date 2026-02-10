Wer ist Atreus?

Atreus wird als Junge beschrieben, der abgeschieden in einer Waldhütte aufwuchs und fast ausschliesslich von seiner Mutter grossgezogen wurde. Er ist ein geschickter Bogenschütze, hat eine besondere Verbindung zu Tieren und brennt vor Neugier auf die Welt jenseits seines Waldes. Nach dem Tod seiner Mutter bleibt ihm nur ein kalter, distanzierter Vater, den er kaum kennt. Dennoch sehnt sich Atreus nach dessen Anerkennung und will beweisen, dass er stark genug ist, in einer gefährlichen Welt zu bestehen.