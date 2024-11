«Wicked» gewinnt an Kinokassen «Glicked»-Duell gegen «Gladiator II»

Klarer Sieger im «Glicked»–Duell an den amerikanischen Kinokassen. Das Musical «Wicked» spielte an seinem ersten Wochenende laut US–Medien starke 114 Millionen US–Dollar ein. «Gladiator II» kam hingegen «nur» auf ordentliche 55,5 Millionen. Der Doppelstart der ungleichen Filme hatte im Vorfeld unter dem aus beiden Titeln zusammengesetzten Kofferwort «Glicked» ordentlich Buzz generiert – in Anspielung an das «Barbenheimer»–Phänomen im letzten Jahr, als «Barbie» und «Oppenheimer» am selben Tag starteten.