«Wicked»: Glinda und Elphaba im Kampf zwischen Gut und Böse

Was macht jemanden wirklich böse? Und wie oft glauben wir blind an die Geschichten, die uns erzählt werden? Diese Fragen stellen sich unweigerlich, wenn Glinda (Ariana Grande) im Glanz ihrer pinken glitzernden Seifenblase die Bürger von Manschkinland beruhigt: «Die böse Hexe des Westens ist tot!», verkündet sie. Doch während das Volk jubelt und feiert, liegt in ihren Augen ein Hauch von Traurigkeit. Als die Menge wissen will, ob es wahr sei, dass sie mit Elphaba (Cynthia Erivo) befreundet war, beginnt Glinda von der Vergangenheit zu erzählen.