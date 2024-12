«Wicked»-Star Jonathan Bailey spricht über seine Sexualität

Ob als attraktiver Viscount Anthony im Netflix–Hit «Bridgerton» oder charismatischer Prinz Fiyero in der Musicalverfilmung «Wicked»: Mit seinem umwerfenden Charme hat Jonathan Bailey (36) in den vergangenen Jahren die Herzen des weiblichen und männlichen Publikums gleichermassen erobert. Aber wie sieht es privat bei dem Schauspielstar aus? In einem Interview fand der 36–Jährige nun deutliche Worte.