«Wicked: Teil 2»: Emotionaler Abschluss mit Schwächen

Die farbenfrohe Fortsetzung begeistert erneut mit spektakulären Effekten und mitreissenden Songs. Regisseur Jon M. Chu und die überzeugende Arbeit von Kamerafrau Alice Brooks sorgen dafür, dass die hervorragend choreografierten Musical–Einlagen gut eingefangen werden. Auch die Tiere in «Wicked: Teil 2» sehen fantastisch aus. Die Mischung aus praktischen und digitalen Effekten kreiert eine wundervolle Tierwelt, die sehr natürlich wirkt. Einer der inhaltlichen Schwerpunkte ist Elphabas Einsatz für das Wohlergehen der Tiere, und dieser Aspekt durchaus ist gelungen. Dem Film hätte es jedoch gutgetan, wenn das Leben des Zauberers und sein Machtmissbrauch stärker beleuchtet worden wäre.