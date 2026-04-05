«Widerliche Nachrichten» an Evelyn Burdecki: Männern fehlt Verständnis

Burdecki ist der Ansicht, dass Fernandes viel damit bewegt, die Vorwürfe öffentlich gemacht zu haben: «Dass Frauen sehen: Ich bin nicht allein, ich darf meinen Mund aufmachen, ich darf sagen, was mir passiert ist. Genau das ist so wichtig.» Sie finde, «da ist gerade etwas ins Rollen gekommen, was es so in der Grösse noch nicht gab. Dass darüber so gross diskutiert wird, dass Frauen so laut werden, das ist wichtig und richtig. Ich finde es gut, wenn Menschen auf die Strasse gehen und sagen: Wir lassen uns das nicht gefallen.»