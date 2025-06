Wie Bella Hadid: So gelingt der Wechsel von Braun auf Blond

Zunächst das Wichtigste: Blondieren ist ein chemischer Prozess, bei dem Haar Pigmente entzogen werden. Dunkles Haar enthält viele rötliche und orangene Untertöne – diese lassen sich nicht einfach mit Farbe überdecken, sondern müssen in mehreren Aufhellungsschritten entfernt werden. In der Regel ist ein radikaler Wechsel von Braun auf Hellblond in einer Sitzung nicht nur unrealistisch, sondern auch ein Risiko für die Haargesundheit. Stattdessen empfehlen Experten, sich langsam vorzutasten – zum Beispiel über ein dunkles Karamell– oder Honigblond.