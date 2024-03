Emmanuel Macrons Stieftochter

Wie Brigitte Macrons Tochter unter der Skandal-Liebe ihrer Mutter litt

Die jüngste Tochter von First Lady Brigitte Macron hat in einem seltenen Interview Einblick in das Familienleben der französischen Präsidentenfamilie gegeben und verraten, wie schwer die Skandal–Liebe der Macrons damals für sie und ihre Geschwister gewesen sei.