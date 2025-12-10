Wie das Vier-Geschenke-Prinzip für Erwachsene funktioniert

Die Weihnachtszeit gilt als Fest der Besinnlichkeit, ist jedoch statistisch gesehen die Zeit des grössten Konsumdrucks. Laut aktuellen Erhebungen plant jeder Deutsche durchschnittlich rund 500 Euro für Weihnachtsgeschenke ein. Doch oft korreliert die Höhe der Ausgaben nicht mit der Freude der Beschenkten. Das Resultat sind überfüllte Regale, Umtauschschlangen nach den Feiertagen und das Gefühl, dass der materielle Überfluss den eigentlichen Sinn des Festes überlagert.