Wie der mexikanische Tag der Toten das Leben feiert

In Mexiko ist der Día de Muertos einer der wichtigsten Feiertage, zelebriert wird das Fest mittlerweile aber in ganz Lateinamerika vom 31. Oktober bis zum 2. November. Es entstand vor mehreren Tausend Jahren in prä–hispanischen Kulturen, in denen es respektlos war, die Toten zu betrauern. Stattdessen wurden die Verstorbenen weiterhin als Mitglieder der Gemeinschaft angesehen. Demnach ist der Tod eine natürliche Phase des Lebens auf dem Weg zurück in die Natur. In der Tradition heisst es, dass die Liebsten, die nicht mehr auf dieser Welt sind, zum Tag der Toten zurückkommen, um mit ihren Verwandten und Freunden zu feiern. Daher bedeutet der Tag ein grosses, emotionales und spirituelles Wiedersehen und ist ein Grund für pure Freude.