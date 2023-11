Wie die Queen: König Charles' Geburtstagsporträt stammt von Rankin

Demnach schreibt seine Majestät in dem Heft: «Nahrungsmittelbedarf ist ein ebenso reales und dringendes Problem wie Lebensmittelverschwendung – und wenn ein Weg gefunden werden könnte, die Kluft zwischen beiden zu überbrücken, dann würde das zwei Probleme in einem lösen.» Weiter heisst es: «Ich hoffe sehr, dass das ‹Coronation Food Project› praktische Wege finden wird, um genau das zu tun – mehr überschüssige Lebensmittel zu retten und sie an diejenigen zu verteilen, die sie am meisten brauchen.»