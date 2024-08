«Wie ein einziger Tag»-Star Gena Rowlands ist gestorben

Zusammenarbeit mit ihrem Mann

Rowlands wurde als Virginia Cathryn Rowlands 1930 in Madison, Wisconsin geboren. Sie absolvierte eine Schauspielausbildung an der Akademie der dramatischen Kunst in New York City und spielte zunächst am Theater. 1958 gab sie ihr Leindwanddebüt und es folgten zahlreiche Filmrollen, darunter «Eine Frau unter Einfluss» (1974) und «Gloria, die Gangsterbraut» (1980). 2014 stand sie zum letzten Mal vor der Kamera. Rowlands wurde mehrmals mit dem Golden Globe und einem Emmy ausgezeichnet, 2015 erhielt sie nach zwei Nominierungen einen Ehrenoscar für ihr Lebenswerk.