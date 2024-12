«Wie eine Droge»: «Dune»-Regisseur Denis Villeneuve verbietet Handys

Absolute Konzentration gefordert

Bei der Arbeit an einem Film müsse die gesamte Crew fokussiert sein. «Jeder muss vollkommen in der Gegenwart sein, einander zuhören und in Beziehung zueinander stehen», erklärt Villeneuve. Deshalb seien Handys an seinen Sets «seit Tag eins verboten». Nach dem Ruf «Cut» wolle er nicht, dass jemand sofort sein Handy zückt und sein Facebook–Konto checkt.