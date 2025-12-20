Wie einst Diana: Prinz George hilft bei Essensausgabe für Obdachlose

Prinz George (12) hat seinen Vater, Prinz William (43), vergangene Woche zu einem besonderen Termin bei der Obdachlosenhilfe «The Passage» begleitet. Die beiden halfen dort bei der Ausgabe von Weihnachtsessen. Der Besuch kurz vor Weihnachten 2025 markiert einen emotionalen Meilenstein: Genau 32 Jahre ist es her, dass Prinzessin Diana (1961–1997) ihren Sohn William, damals elf Jahre alt, zum ersten Mal in dieselbe Einrichtung mitnahm, um ihm den Wert von Mitgefühl und Wohltätigkeit zu vermitteln. Nun war es an William, diese Tradition an seinen ältesten Sohn weiterzugeben.