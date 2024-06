Wie extrem wird die neue Staffel «Sommerhaus der Stars»?

«Das Sommerhaus der Stars» (seit 2016, RTL) garantiert stets grosse zwischenmenschliche Herausforderungen, zwischen den Pärchen, die zusammen an der Show teilnehmen, und auch untereinander knallte es in manchen Staffeln gewaltig. Nun ist die neue Staffel abgedreht und das, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer seit Anfang der Woche preisgeben, lässt wieder auf extreme Konflikte in der diesjährigen Bocholter Promi–WG schliessen.