Wie finde ich das richtige Geschenk? Manuel Cortez hat einen Tipp

Eine Frage an den praxisorientierten Philosophen: Wie finde ich das richtige Geschenk, wenn ich jemandem wirklich eine Freude machen will?

Cortez: Das richtige Geschenk finde ich, indem ich mich mit den Wünschen und Bedürfnissen des anderen beschäftige. Es geht nicht darum, was mir gefällt oder für mich gerade praktisch oder schnell zu besorgen ist. Und die Prämisse, um herauszufinden, was ein anderer wirklich will, ist eine grosse menschliche Fähigkeit: das Zuhören. Die meisten Menschen hören einander aber nicht zu. Vielmehr fragen sie etwas, nur um sich dann selbst reden zu hören. Wirkliches Zuhören ist auch im therapeutischen und Coaching–Bereich sehr wichtig. Dabei geht es aber nicht nur ums Zuhören, sondern auch ums Verstehen, was der andere meint. Wenn ich also wirklich herausfinden will, womit ich dem anderen eine Freude machen kann, sollte ich versuchen, die Sprache des anderen zu sprechen und auf diese Weise herausfinden, worüber er oder sie sich wirklich freut.