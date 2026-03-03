Wie «Frankenstein» und «The Bride!»: Die besten Zwillingsfilme

«Dracula» vs. «Nosferatu»

Erst kürzlich erlebte eine weitere klassische Horrorgestalt ein doppeltes Revival. «Leon der Profi»–Regisseur Luc Besson brachte im Sommer 2025 «Dracula – Die Auferstehung» in die französischen Kinos. Ein halbes Jahr, nachdem Robert Eggers mit «Nosferatu – Der Untote» sich ebenfalls an Bram Stokers Vampirstory versucht hatte. Kommerziell und bei den Kritikern war «Nosferatu» der klare Sieger. Denn meistens unterscheiden sich die Rezeption von Zwillingsfilmen deutlich. Ein Film schluckt in der öffentlichen Wahrnehmung oft seinen Konkurrenten.