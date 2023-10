Wie frisch vom Friseur: Drei Hairstyle-Trends im Herbst 2023

Bob bleibt Bob

Der Bob bleibt! Der beliebteste Haarschnitt des Jahres 2023 wird auch im Herbst nicht von der Bildfläche verschwinden. Viel mehr passt er sich an den vorherrschenden «Quiet Luxury»–Trend an. Der Schlüssel dabei ist, die Bob–Frisur so zu stylen, als wäre man gerade eben frisch beim Friseur gewesen. Weg vom Out–of–Bed–Look hinzu subtiler, aber teurer Eleganz. Besonders gut gelingt dies mit dem richtigen Styling–Werkzeug wie Föhn, Rundbürste oder Lockenwicklern. Auch eine gute Pflege für das Haar ist dabei essenziell.