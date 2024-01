Wie gefährlich wird das RTL-Dschungelcamp für die Promis?

Dr. Bob: «Giftigste Ameisen der Welt»

Lebensgefährliche Ameisen auf Flössen, neue drohende Unwetter – da kann nur noch einer die Beruhigungspille verabreichen: Dschungel–Kult–Arzt Dr. Bob (73). «Australien ist ja dafür berühmt, dass alles dich killen kann», so Dr. Bob in einer RTL–Mitteilung. Die Feuerameise, die 2001 über ein Schiff aus Südamerika nach Australien gelangt sei, habe sich in den letzten Jahren in Down Under «sehr, sehr stark ausgebreitet.» Feuerameisen zählten zu den «giftigsten Ameisen der Welt». «Die Ameisen beissen mehrfach und ringförmig in die Haut», so der Dschungel–Doc. Ihr Gift zerstöre die roten Blutkörperchen. Der Arzt warnt: «Wenn man von vielen Feuerameisen angefallen wird, kann das auch tödlich sein.» Die zwölf Dschungelcamp–Bewohner seien aktuell jedoch nicht in Gefahr. «Unser Natur–Experte beobachtet ganz genau, ob sich in dem Camp–Areal Feuerameisen angesiedelt haben. Bis jetzt sind keine entdeckt worden», kann Dr. Bob beruhigen. Die Promis können also vorerst beruhigt ins Camp einziehen.