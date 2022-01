Wie geht es nach dem Aus für die Luca-App nun weiter?

In der Vergangenheit war verstärkt Kritik an der App aufgekommen. Kürzlich etwa, nachdem die Polizei nach einem Todesfall in Mainz Daten über das System ausgewertet hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte daraufhin eingeräumt, dass dies nicht rechtmässig war. Eine Umfrage von «ZDFheute» hat gezeigt, dass «Strafverfolgungsbehörden in mehr als 100 Fällen Daten aus Corona-Kontaktlisten oder mindestens einem Fall aus der Luca-App» seit Beginn der Erfassung von Kontakten bundesweit erhoben haben.