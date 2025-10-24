Wie geht es Stefanie Hertel nach ihrer Stimmbandentzündung?

In der Adventszeit 15 Mal Weihnachten feiern

Hertel ist im Herbst und Winter nicht nur mit dem Albumrelease beschäftigt: Sie steht sowohl mit der Musikkomödie «Ganz Paris träumt von der Liebe» als auch mit ihrer Familyband More Than Words auf der Bühne. Letzteres wird als Tour wie im vergangenen Jahr unter dem Motto «Family Christmas» stattfinden. Über die Band mit ihrem Ehemann und Tochter Johanna Mross (23) erklär Hertel: «Wir lieben es, gemeinsam auf Tour zu gehen und mit unserer Dreistimmigkeit das Publikum in Weihnachtsstimmung zu bringen. Wir, als Familie, laden das Publikum in unser Wohnzimmer ein, um mit uns Weihnachten zu feiern. Mit allem, was dazugehört: Traditionen, Geschichten und Weihnachtslieder von deutschen Klassikern bis zum American Swing.»