Herzog und Herzogin waren 2018 vor Ort

Wie Harry und Meghan: Charles und Camilla vor dem Opernhaus von Sydney

Als sie an ihrem letzten Tag in Australien das Opernhaus von Sydney besuchten, erinnerte ein Foto von König Charles und Königin Camilla an eine denkwürdige Aufnahme von Prinz Harry und Herzogin Meghan am selben Ort.