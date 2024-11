Wie Helene Fischer: Auch diese Sänger veröffentlichten Kinderalben

Sasha (52)

Von «If You Believe»–Sänger Sasha gab es im Juli 2023 musikalisch neue Töne: Er veröffentlichte seine erste Platte für Kinder mit dem Titel «Toto und der Mann im Mond – Das Liederalbum». Das Album mit eigenen Songs ergänzte ein Kinderbuch, das er gemeinsam mit Ehefrau Julia Röntgen veröffentlicht hat. Im Interview mit spot on news verriet der Vater eines Sohnes, wie viel Freude er an der Kindermusik hatte: «Ich konnte dabei total befreit arbeiten. Beim Schaffen von Popsongs denkt man immer gleich so viel mit – hat es die richtige Länge, passt es zum Algorithmus, ist es radiotauglich und so weiter. Bei dem Kinderliederalbum konnte ich ohne diese Schere im Kopf aufspielen. Sicher muss man für die Altersgruppe eine bestimmte Sprache wählen, aber die Lieder sollen auch Erwachsene gerne hören wollen.»