Wie Hollywood-Star Meg Ryan ein traumhaftes Date ruiniert hat

Das passierte Meg Ryan damals im College

Nach ihrem schlimmsten Date gefragt, erinnert Meg Ryan sich zurück an ein für sie offenbar besonders peinliches Erlebnis. Eigentlich lief damals alles super, bis sie es so richtig vermasselte. «Ich hatte ein Date im College, bei dem er mich auf eine Motorradtour durch Nord–Connecticut und Massachusetts mitgenommen hat. Es war toll», erzählt Ryan. Der Ausflug lief aber nicht mehr so rund, als die beiden Turteltauben nach einem Dinner wieder zurück zum Studentenwohnheim fuhren.