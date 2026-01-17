Wie Hubert Fella: Diese Stars folgten ihren Partnern ins Dschungelcamp

Edith und Eric Stehfest

Sängerin Edith Stehfest (31) zog 2025 ins Dschungelcamp und schaffte es auf den fünften Platz. Damit war sie nicht ganz so erfolgreich wie ihr Mann Eric Stehfest (36), der 2022 den zweiten Platz belegte. Während sich das Paar im Zuge der Dreharbeiten noch als starke Einheit präsentierte – er verteidigte etwa Ediths umstrittenes Verhalten im Lager in diversen Interviews –, gab es nur wenige Monate später den Schock: Die Stehfests verkündeten Ende September 2025 ihre Trennung. Sie hatten 2015 geheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder.