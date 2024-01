Wie ihre Kolleginnen: Darum trug Mary Weiss als Dänemarks neue Königin

Königin Mary von Dänemark

Als aus der in Australien geborenen Prinzessin Mary am 14. Januar Königin Mary von Dänemark wurde, erschien sie in einem Kleid des dänischen Designers Soeren Le Schmidt voller versteckter Botschaften auf dem Balkon von Schloss Christiansborg in Kopenhagen. Marys Midikleid in A–Linie mit langen Ärmeln, Mock–Schal–Detail und Taillengürtel wurde von Birgit Hallstein genäht. Sie hatte auch Marys Hochzeitskleid von Designer Uffe Frank für den 14. Mai 2004 angefertigt.